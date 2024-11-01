Roma, Le Fee: "Periodo difficile. Volevamo dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina"

Il centrocampista giallorosso ha così commentato la prestazione della squadra contro il Torino, partendo dalla sconfitta di Firenze

Il centrocampista della Roma, Enzo Le Fee, ha commentato la ripartenza della squadra giallorossa dopo la dura sconfitta subita a Firenze, parlando sui canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"Importantissima la vittoria contro il Torino, non era affatto facile vincere. Volevamo dare una risposta e dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e compatta. Quindi direi che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dopo un periodo non facile, sto continuando a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra. Mi sento sempre meglio".

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

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