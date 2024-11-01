Labaro Viola

Roma, Le Fee: "Periodo difficile. Volevamo dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina"

Il centrocampista giallorosso ha così commentato la prestazione della squadra contro il Torino, partendo dalla sconfitta di Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2024 15:30
Roma, Le Fee: "Periodo difficile. Volevamo dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina" -
News
Fiorentina
Roma
Condividi

Il centrocampista della Roma, Enzo Le Fee, ha commentato la ripartenza della squadra giallorossa dopo la dura sconfitta subita a Firenze, parlando sui canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"Importantissima la vittoria contro il Torino, non era affatto facile vincere. Volevamo dare una risposta e dimostrare che non eravamo quelli visti contro la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e compatta. Quindi direi che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dopo un periodo non facile, sto continuando a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra. Mi sento sempre meglio".

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

https://www.labaroviola.com/problemi-in-curva-fiesole-ci-sono-delle-rocce-non-previste-i-lavori-potrebbero-andare-piu-lenti/275046/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok