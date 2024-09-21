Roma è divisa, tifosi giallorossi sempre più contro la dirigenza: "DDR mare di Roma, Lina male di Roma"

L'esonero di Daniele De Rossi non è andato giù ai tifosi della Roma. Nel mirino della rabbia degli ultras è finita la proprietà Friedkin, ma anche la CEO, Lina Souloukou, considerata la principale res...

L'esonero di Daniele De Rossi non è andato giù ai tifosi della Roma. Nel mirino della rabbia degli ultras è finita la proprietà Friedkin, ma anche la CEO, Lina Souloukou, considerata la principale responsabile del ribaltone in panchina. In mattinata è apparso fuori dai cancelli del centro sportivo di Trigoria uno striscione rivolto proprio alla dirigente greca e alla sua decisione di sostituire l'allenatore: "DDR mare di Roma… Lina il male di Roma". L'avventura di Ivan Juric comincia nella bufera: Roma è divisa.

FIORENTINA PRIMA IN CLASSIFICA NEI DRIBBLING RIUSCITI IN SERIE A (33). INSEGUONO NAPOLI E JUVENTUS

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