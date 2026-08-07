Rodriguez: "Per noi un'ottima gara, abbiamo giocato contro una squadra fortissima che farà strada"

Il giocatore galiziano ha fatto i complimenti ai viola

Il Deportivo La Coruña chiude la propria preparazione estiva con indicazioni più che incoraggianti. Al termine del test amichevole terminato in parità contro la Fiorentina, il tecnico dei galiziani Riky Rodriguez ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della prestazione e dell'intero percorso d'avvicinamento ai club di vertice.

La prova contro la Viola

L'allenatore si è detto soddisfatto del piglio mostrato dalla squadra contro un avversario di caratura internazionale: "Ritengo sia stata una prova decisamente valida da parte nostra. Conoscevamo il valore dell'avversario, un club di altissimo livello, e penso ci sia motivo di essere contenti di quanto fatto sul terreno di gioco."

Preparazione senza sconfitte

Nonostante i fisiologici saliscendi all'interno dei novanta minuti, Rodriguez ha evidenziato la tenuta mentale e agonistica del gruppo, sottolineando l'importante traguardo della pre-season: "Abbiamo attraversato momenti differenti durante la gara, ma nel complesso il gruppo ha dimostrato grande spirito di squadra. L'aspetto fondamentale è che concludiamo questo ciclo di amichevoli estive senza aver collezionato alcuna sconfitta."

Il focus sulle sfide future

Il test con la compagine italiana rappresenta il perfetto banco di prova per gli impegni ufficiali che attendono la formazione spagnola: "Rivali di questa caratura saranno la norma ogni settimana in campionato. Prima ci adatteremo a questi ritmi e alla qualità degli avversari, meglio risponderemo sul campo. Il bilancio finale è indubbiamente positivo."