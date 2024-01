“Rodriguez è un buon calciatore, ma non sposta gli equilibri nella Fiorentina. E segna veramente poco”

L’intermediario di mercato in Messico Alessandro Monfrecola ha parlato a Radio Bruno Toscana del possibile colpo in attacco della Fiorentina, Brian Rodriguez: “Parliamo sicuramente di un buon giocatore, anche se non possiede un grande fisico. Può giocare sia a destra che a sinistra, discreta tecnica e quella garra che non guasta mai. È già stato in Europa all’Almeria, può essere una buona occasione la sua crescita, ma non credo che possa spostare gli equilibri nella Fiorentina. Inoltre, ha già quasi 24 anni e non segna molto. Ha avuto anche un problema al ginocchio ultimamente (si è operato lo scorso 31 ottobre ndr). E poi c’è l’adattamento, un fattore che si deve tenere di conto, arrivando dal Messico all’Italia”.