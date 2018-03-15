Rocio fa una foto di nascosto a Borja. Il giocatore impreca in fiorentino
“Maremma infervorata” scrive Borja Valero commentando il post instagram di Rocio Rodriguez. Un gergo prettamente toscano che lo spagnolo ha fatto suo nella lunga militanza con la Fiorentina. Un commen...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 13:57
“Maremma infervorata” scrive Borja Valero commentando il post instagram di Rocio Rodriguez. Un gergo prettamente toscano che lo spagnolo ha fatto suo nella lunga militanza con la Fiorentina. Un commento che è stato apprezzato dagli altri follower di fede viola.