Rocchi sospende Marinelli e Abisso. Fatale l’assegnazione del calcio di rigore dato contro la Fiorentina

L’assegnazione del calcio di rigore dato al Milan domenica contro la Fiorentina per la presunta sbracciata di Parisi su Gimenez ha fatto molto discutere. Già nelle ore successive era arrivata la spiegazione dai vertici dell’AIA sull’errore dell’arbitro Marinelli e del VAR Abisso,che, non trattandosi di un chiaro errore , vista l’intenstà del contatto, non doveva intervenire. Sembra, quindi, ufficiale la decisione di Rocchi di sospendere Marinelli,Abisso e l’Avar Di Paolo per il prossimo weekend di serie A e B.