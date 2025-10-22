22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Rocchi sospende Marinelli e Abisso. Fatale l’assegnazione del calcio di rigore dato contro la Fiorentina

22 Ottobre · 18:01

Fiorentina

Dopo alcune voci inerenti a una non sospensione di arbitro e Var di Milan-Fiorentina, sembra essere arrivata una decisione.

L’assegnazione del calcio di rigore dato al Milan domenica contro la Fiorentina per la presunta sbracciata di Parisi su Gimenez ha fatto molto discutere. Già nelle ore successive era arrivata la spiegazione dai vertici dell’AIA sull’errore dell’arbitro Marinelli e del VAR Abisso,che, non trattandosi di un chiaro errore , vista l’intenstà del contatto, non doveva intervenire. Sembra, quindi, ufficiale la decisione di Rocchi di sospendere Marinelli,Abisso e l’Avar Di Paolo per il prossimo weekend di serie A e B.

