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Rmc Sport, martedì Pjaca sosterrà le visite mediche. Di poi sarà viola

Come riportato da RMC Sport, nella persona di Niccolò Ceccarini, Pjaca è ormai un giocatore della Fiorentina. L’esterno croato martedì sosterrà le visite mediche di poi sarà ufficialmente viola in pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 19:37
Rmc Sport, martedì Pjaca sosterrà le visite mediche. Di poi sarà viola -
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Come riportato da RMC Sport, nella persona di Niccolò Ceccarini, Pjaca è ormai un giocatore della Fiorentina. L’esterno croato martedì sosterrà le visite mediche di poi sarà ufficialmente viola in prestito oneroso con diritto di riscatto.

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