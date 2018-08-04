Rmc Sport, martedì Pjaca sosterrà le visite mediche. Di poi sarà viola
Come riportato da RMC Sport, nella persona di Niccolò Ceccarini, Pjaca è ormai un giocatore della Fiorentina. L’esterno croato martedì sosterrà le visite mediche di poi sarà ufficialmente viola in pre...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 19:37
Come riportato da RMC Sport, nella persona di Niccolò Ceccarini, Pjaca è ormai un giocatore della Fiorentina. L’esterno croato martedì sosterrà le visite mediche di poi sarà ufficialmente viola in prestito oneroso con diritto di riscatto.