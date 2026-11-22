Ritorni: "Croci deve giocare, meglio faccia esperienza in Primavera invece della panchina in prima squadra"

Il giocatore della Primavera sta vivendo un mondiale under 17 da protagonista

Andrea Ritorni, responsabile dello scouting per l’agenzia Vigo Global Sport Services guidata da Claudio Vigorelli, monitora con attenzione la crescita di Federico Croci, talento della Fiorentina nato nel 2010. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'osservatore ha commentato il debutto del giovane al Mondiale Under 17 e la situazione attuale in casa viola.

Sul momento di Croci “Mi fa piacere vedere con quale mentalità sta vivendo questa rassegna iridata; nella sfida contro la Giamaica si è distinto con un'ottima prestazione. Pur giocando con ragazzi più grandi sta rispondendo presente, ma è fondamentale che resti umile. L'esempio da seguire è Kayode. Il suo percorso di crescita è corretto: in questa fase ha bisogno di accumulare minutaggio piuttosto che finire in prima squadra a scaldare la panchina”.

Sulla prima squadra e Andreazzoli “Il vivaio della Fiorentina sta raccogliendo ottimi risultati, merito dell'ottimo operato di Niccolini e Angeloni. Anche per quanto riguarda la prima squadra ci sono buoni motivi per essere ottimisti: serve solo trovare il giusto equilibrio e un pizzico di buona sorte. La decisione di Paratici di puntare su Andreazzoli è stata azzeccata, parliamo di un vero maestro di calcio”.