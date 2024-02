Ripartire dalla certezza Italiano: migliora la Fiorentina, non i singoli

Sotto la guida di Italiano, in questi 3 anni, è migliorata la Fiorentina, non i singoli bensì è cresciuto il gruppo, arrivando a traguardi inimmaginabili con Iachini o Prandelli ed il materiale umano non è cambiato poi tanto. il problema della Fiorentina, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono le marcature leggere visto che spesso la squadra prende gol in superiorità numerica e, non perché la Fiorentina è scoperta, o perché, come tanti credono, Italiano non curi la fase difensiva. Italiano ha fatto crescere il gruppo, non Biraghi o Quarta come singolo, ma proprio il gruppo cioè quello che deve prendersi le proprie responsabilità e ripartire per evitare di aver buttato alle ortiche la stagione ottima fino al 30 dicembre.