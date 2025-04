Rinvio Cagliari-Fiorentina: i biglietti restano validi, rimborsi per i tifosi viola impossibilitati a partire

La morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina, ha causato il posticipo di tutte le partite di Serie A in programma oggi. Le gare sono state spostate a mercoledì prossimo, provocando inevitabili disagi per i tifosi già in viaggio o pronti a partire, come quelli della Fiorentina diretti a Cagliari.

In merito a ciò, il Cagliari Calcio ha comunicato quanto segue: “A seguito del rinvio delle partite della 33ª giornata di Serie A, è stato definito il nuovo calendario. L’incontro tra Cagliari e Fiorentina, inizialmente previsto per lunedì 21 aprile alle 15:00, verrà recuperato mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 presso lo stadio Unipol Domus.

Informazioni sui biglietti e rimborsi: Tutti i tagliandi già acquistati, inclusi gli abbonamenti, resteranno validi per la nuova data. Chi non potrà partecipare potrà richiedere un rimborso: le modalità verranno rese note prossimamente. La vendita dei biglietti riprenderà – salvo esaurimento – martedì 22 aprile, tramite i canali TicketOne e le rivendite autorizzate.

Settore Ospiti: Non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti nella giornata di domenica 20 aprile. I tifosi della Fiorentina che hanno già acquistato il biglietto ma non potranno assistere alla partita, potranno richiedere un rimborso.”