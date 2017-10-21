Rinnovo Federico Chiesa, il contratto sarà allungato di un anno e l'ingaggio adeguato. Ma non sarà l'unico rinnovo

La questione rinnovo di Federico Chiesa è già sul tavolo del direttore generale di Corvino, insieme a quella di Badelj ed Astori. Per Chiesa la volontà del club è quella di adeguare economicamente il...

La questione rinnovo di Federico Chiesa è già sul tavolo del direttore generale di Corvino, insieme a quella di Badelj ed Astori. Per Chiesa la volontà del club è quella di adeguare economicamente il suo contratto, magari allungandolo di un altro anno e portarlo a guadagnare circa un milione, un milione e duecentomila euro a stagione. Un accordo simile a quello di Simeone, visto che per età e presenze in serie A i due giovani si assomigliano.

Corriere dello Sport Stadio