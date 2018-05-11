Rinnovo Badelj: offerta di contratto ferma ad 1,3 milioni all'anno

Secondo quello che scrive La Gazzetta dello Sport l'offerta della Fiorentina paer il rinnovo di Badelj è ferma a 1,3 milioni più bonus. Il vento sta cambiando e il croato ha ascoltato con attenzione l...

A cura di Redazione Labaroviola 11 maggio 2018 09:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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