Rinforzo per la difesa? Corriere dello Sport: “La sensazione è che i dirigenti della Fiorentina lavorano ad un nome top secret”

Manca poco più di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato. Nei prossimi giorni la Fiorentina proverà a mettere a disposizione di Paolo Vanoli un centrale mancino, o comunque esperto e funzionale alla retroguardia a quattro varata dall’allenatore nell’ultimo mese. Sfumato Diego Coppola, sempre più vicino al Paris FC, restano d’attualità Diogo Leite e Rodrigo Becao. La sensazione è che i dirigenti viola stiano lavorando su un nome top secret. Magari proveniente dall’estero. Non sarà Sikou Niakaté in quanto il Braga si è messo in testa di imporre l’obbligo di riscatto nel potenziale prestito, mentre la Fiorentina è disposta a inserire il diritto. Pista fredda. Lo scrive il Corriere dello Sport.