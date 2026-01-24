24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Rinforzo per la difesa? Corriere dello Sport: “La sensazione è che i dirigenti della Fiorentina lavorano ad un nome top secret”

Alla Fiorentina serve almeno un nuovo innesto in difesa

Manca poco più di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato. Nei prossimi giorni la Fiorentina proverà a mettere a disposizione di Paolo Vanoli un centrale mancino, o comunque esperto e funzionale alla retroguardia a quattro varata dall’allenatore nell’ultimo mese. Sfumato Diego Coppola, sempre più vicino al Paris FC, restano d’attualità Diogo Leite e Rodrigo Becao. La sensazione è che i dirigenti viola stiano lavorando su un nome top secret. Magari proveniente dall’estero. Non sarà Sikou Niakaté in quanto il Braga si è messo in testa di imporre l’obbligo di riscatto nel potenziale prestito, mentre la Fiorentina è disposta a inserire il diritto. Pista fredda. Lo scrive il Corriere dello Sport.

