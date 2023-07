Rincari e niente sconti per gli Under 14, scoppia la protesta sui nuovi abbonamenti

La Nazione oggi in edicola dedica uno spazio al rincaro degli abbonamenti della Fiorentina. L’innalzamento dei prezzi sta facendo discutere i tifosi. Il presidente di un Viola Club, Luca Morandi protesta:

“Non capisco perchè la Fiorentina abbia tolto l’abbonamento ridotto per i bambini nei settori più richiesti come la Fiesole. Loro sono i tifosi di domani. Molte famiglie, se le cose rimarranno così dovranno rinunciare a trascorrere le loro giornate insieme allo stadio. Spero che in qualche mood la società ci ripensi. Mi sembra strano che il presidente Commisso e il direttore Barone, che in questi anni sono stati a fianco alle famiglie, facciano marcia indietro”.