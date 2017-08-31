Di Marzio, Nuovo rilancio del Sassuolo per Lo Faso, la Fiorentina resta vigile
I due club si incontreranno alle ore 11 per provare a definire i contorni dell’operazione
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:40
Il Sassuolo di Bucchi non molla la presa per Simone lo Faso, attaccante classe 1998 del Palermo. I due club si incontreranno alle ore 11 per provare a definire i contorni dell’operazione. Sul giocatore non solo i neroverdi, ma anche la Fiorentina che resta vigile sulla situazione. Lo Faso tra Sassuolo e Fiorentina, testa a testa per l’attaccante del Palermo. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com.