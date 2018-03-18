Rigore sbagliato da Veretout al '6. Ancora 0-0 a Torino..
Ancora 0-0 dopo i primi 15' minuti di gioco. Al 10' il VAR concede un calcio di rigore dopo il fallo di mano di De Silvestri su tiro di Biraghi.
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 15:05
Ancora 0-0 dopo i primi 15' minuti di gioco. Al 10' il VAR concede un calcio di rigore dopo il fallo di mano di De Silvestri su tiro di Biraghi. Sul dischetto si predente Veretout che calcia a dedstra. Sirigu è bravo a intuire e a parare l'estream punizione