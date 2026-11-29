Riganò durissimo: "Situazione di m...a, nessuno ci mette un po' di voglia, c'è da avere tanta paura"

L'ex giocatore viola ha tuonato dopo l'ennesima disastrosa partita

A Radio Bruno Christian Riganò ha parlato dopo la sconfitta della Fiorentina ad Udine: "Abbiamo fatto due partite pessime perchè non si è creato nulla ed è stato giusto perdere. Loro hanno creato di più nel primo e sono riusciti a segnare. Noi siamo stati pericolosi solo col tiro di Gonçalves, la Fiorentina non segue l'allenatore ed è giusto cambiare perchè ci siamo stufati. Nessuno gioca a calcio, non c'è nulla perchè non ci mettiamo neanche la voglia."

Prosegue: "Questa è una situazione di m.... e bisogna avere paura. Vanoli verrà cambiato, ma i giocatori sono allucinanti, non vedo niente perchè non c'è nessuno che fa un movimento o un passaggio logico. Non è possibile, siamo penultimi e facciamo ridere, l'anno scorso ci siamo salvati, ma non tutti gli anni sono uguali."