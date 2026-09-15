Riflessioni in casa Bologna, a rischio la panchina di Tedesco: "La società non ha ancora deciso"

Dopo l'avvio deludente dei felsinei, la società riflette sulla posizione di Tedesco

Le prime quattro giornate di campionato lasciano strascichi, con un avvio che si preannuncia complicato anche per il Bologna, fermo a un solo punto. L'unico risultato utile finora è stato il pareggio interno per 2-2 contro il Sassuolo di Aquilani. Negli altri tre incontri sono arrivate altrettante sconfitte contro avversari ostici: Lazio, Atalanta - decisiva la rete di Samardzic nei minuti finali - e Napoli.Il rendimento negativo spinge la dirigenza rossoblù a delle valutazioni sulla guida tecnica. Come riferisce Matteo Moretto, la sua posizione è fortemente a rischio, anche se al momento la società non ha ancora maturato una decisione definitiva.