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Riflessioni in casa Bologna, a rischio la panchina di Tedesco: "La società non ha ancora deciso"

Dopo l'avvio deludente dei felsinei, la società riflette sulla posizione di Tedesco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 16:11
Riflessioni in casa Bologna, a rischio la panchina di Tedesco: "La società non ha ancora deciso" -
Tedesco
Bologna Fc
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Le prime quattro giornate di campionato lasciano strascichi, con un avvio che si preannuncia complicato anche per il Bologna, fermo a un solo punto. L'unico risultato utile finora è stato il pareggio interno per 2-2 contro il Sassuolo di Aquilani. Negli altri tre incontri sono arrivate altrettante sconfitte contro avversari ostici: Lazio, Atalanta - decisiva la rete di Samardzic nei minuti finali - e Napoli.Il rendimento negativo spinge la dirigenza rossoblù a delle valutazioni sulla guida tecnica. Come riferisce Matteo Moretto, la sua posizione è fortemente a rischio, anche se al momento la società non ha ancora maturato una decisione definitiva.

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