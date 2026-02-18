18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:06

Rifinitura Fiorentina: Rugani è recuperato e si allena con il gruppo, assenti Solomon e De gea

Redazione

18 Febbraio · 12:06

La Fiorentina si sta allenando in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli in vista della sfida allo Jagiellonia

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli in vista dei playoff di andata di Conference League. Sotto gli occhi di mister Vanoli la squadra viola si sta allenando al completo, presenti in gruppo anche Daniele Rugani che era rimasto fuori per un infortunio che si porta dietro dalla Juventus. Presente anche Brescianini che come Rugani non è inserito in lista UEFA e quindi non partirà per la Polonia. Non ci saranno invece De Gea e Solomon, il primo per la sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra, il secondo per una sindrome influenzale. Questa sera la Fiorentina partirà per Bialystok, Vanoli interverrà in conferenza stampa alle 17 e poi domani alle 21:00 la sfida con il Jagiellonia

