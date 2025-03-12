Rifinitura Fiorentina: Folorunsho è recuperato e si allena con il gruppo, Colpani unico assente

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della partita di domani contro il Panathinaikos valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference Lea...

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della partita di domani contro il Panathinaikos valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina se vorrà passare dovrà ribaltare il 3-2 subito ad Atene dalla squadra greca. Per farlo Palladino potrà contare su tutti gli elementi della rosa eccezion fatta per Colpani ancora alla prese con il suo infortunio al piede e che è costretto ad assistere a bordocampo all'allenamento dei suoi compagni. Recuperato dunque anche Folorunsho che ha smaltito la contusione accusata contro l'Hellas Verona, così come Adli che era già stato convocato per la gara di domenica a Napoli.