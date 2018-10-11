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RICORSO TRIBUNA SUD JUVENTUS, LA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AGGRAVA LA SANZIONE. IL COMUNICATO

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha emesso il responso relativo al ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud dell'Allianz Stadium di Torino, aggravando perdipiù la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 19:42
RICORSO TRIBUNA SUD JUVENTUS, LA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AGGRAVA LA SANZIONE. IL COMUNICATO -
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La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha emesso il responso relativo al ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud dell'Allianz Stadium di Torino, aggravando perdipiù la sanzione: passano a due, le partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ chiusi ai supporters bianconeri, con sospensione dell’esecuzione della seconda gara mentre resta confermata la multa di 10mila euro. Il giudice sportivo aveva sanzionato il club bianconero per i cori di matrice territoriale nel corso della gara contro il Napoli e per un coro rivolto al colore della pelle del difensore senegalese Koulibaly.
Fonte: Ansa

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