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Ricordate la meteora Montiel? TuttoC: "Può tornare in Italia, lo vuole l'Alcione Milano in Serie C"

Tòfol Montiel potrebbe tornare in Italia. L'attaccante spagnolo classe 2000, secondo quanto riporta TuttoC, è finito nel mirino di una neopromossa in Serie C, ovvero l'Alcione Milano. Per l'iberico ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 14:00
Ricordate la meteora Montiel? TuttoC: "Può tornare in Italia, lo vuole l'Alcione Milano in Serie C" - Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Tòfol Montiel potrebbe tornare in Italia. L'attaccante spagnolo classe 2000, secondo quanto riporta TuttoC, è finito nel mirino di una neopromossa in Serie C, ovvero l'Alcione Milano. Per l'iberico ci sono interessamenti anche di altre squadre importanti. Montiel, che oggi gioca in Spagna con l'Alzira, ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2021, vincendo una Coppa Italia Primavera e mettendo insieme cinque presenze e un gol in prima squadra.

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