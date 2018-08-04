Ricordate il rincaro biglietti ad Empoli? Sentite Corsi: “Quest’anno i prezzi li fanno loro hahaha”
Il Presidente dell’Empoli, Corsi è stato intervistato da Mario Tenerani da RMC e TMW. Queste le sue dichiarazioni: “Quando ci sarà la prossima partita con la Fiorentina, il prezzo delle Curve sarà dec...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 20:30
Il Presidente dell’Empoli, Corsi è stato intervistato da Mario Tenerani da RMC e TMW. Queste le sue dichiarazioni: “Quando ci sarà la prossima partita con la Fiorentina, il prezzo delle Curve sarà deciso dalla stessa squadra viola. Così non ci saranno discussioni (ride, ndr)". La polemica era nata anni fa per il rincaro dei prezzi in occasione di Empoli-Fiorentina per gli ospiti in confronto alle altre squadre...