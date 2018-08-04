Ricordate il rincaro biglietti ad Empoli? Sentite Corsi: “Quest’anno i prezzi li fanno loro hahaha”

Il Presidente dell’Empoli, Corsi è stato intervistato da Mario Tenerani da RMC e TMW. Queste le sue dichiarazioni: “Quando ci sarà la prossima partita con la Fiorentina, il prezzo delle Curve sarà dec...

A cura di Redazione Labaroviola 04 agosto 2018 20:30

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