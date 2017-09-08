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Ricordate Grot? La sua verita sulla Fiorentina: "Mi volevano ma non hanno fatto nessuna offerta. Ero indeciso"

Jay-Roy Grot, attaccante classe 98 olandese quest'estate è stato accostato con forza alla Fiorentina ma alla fine è sfumato. Ecco la sua versione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 11:32
Ricordate Grot? La sua verita sulla Fiorentina: "Mi volevano ma non hanno fatto nessuna offerta. Ero indeciso" -
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Fiorentina
Jay Roy Grot
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Il calciatore Jay-Roy Grot attaccante olandese classe 98 del Leeds, accostato alla Fiorentina quest'estate ha parlato della possibilità concreta di arrivare a Firenze: "Erano interessati ma non hanno fatto alcuna offerta al NEC. Io ero indeciso. Avevo fatto un buon anno in Olanda ma non sapevo se volevo lasciare quest’estate”.

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