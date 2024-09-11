Ricordate Anderson? L'ex Fiorentina arrestato in Brasile: non ha pagato il mantenimento dei figli

Altri guai giudiziari per l'ex viola Anderson

Problemi legali per Anderson, ex centrocampista di Fiorentina e Manchester United, arrestato in Brasile per non aver corrisposto il mantenimento ai figli. Secondo GZH, il Tribunale del Rio Grande do Sul ha emesso una sentenza giovedì scorso, stabilendo che l'ex giocatore deve versare circa 55.640 euro. Anderson dovrebbe ora essere trasferito all'Istituto Penale Irmão Miguel Dário.

Il calciatore, che nel 2014 era arrivato in prestito a Firenze dal Manchester United, rischia 30 giorni di detenzione se non pagherà il debito, con la possibilità di revoca del mandato d'arresto in caso di pagamento. Già nel 2021 era stato accusato, insieme ad altri sette, di essere coinvolto in un piano per sottrarre 5,6 milioni di euro a un'azienda e alla Borsa, riciclando denaro attraverso criptovalute.

Gosens: “Mai stato a casa in Germania. Palladino più bravo di Gasperini nei rapporti. Voglio vincere trofeo”

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