Richiesta della Fiorentina di giocare il preliminare di Conference al Mapei stadium. Si aspetta risposta

L’estate 2025 sarà prive di partite per la Fiorentina al Franchi, e questo fattore giocherà un ruolo importante nel velocizzare i lavori di ristrutturazione dello stadio. La Fiorentina ha fatto richiesta di giocare le prime partite di campionato in trasferta, ed è stata accontentata, ora ha chiesto alla Uefa di giocare i preliminari di Conference in uno stadio diverso. La squadra di Commisso, che disputerà il turno in Italia tra il 21 e il 28 agosto, ha chiesto al Sassuolo di prestargli il Mapei stadium per la gara, e starebbero attendendo una risposta.