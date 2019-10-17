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Ribery umilia Fifa 20 che lo ha reso irriconoscibile: "Chi è questo?". Ecco lo sfogo del campione

Sfogo simpatico di Franck Ribery su Twitter che attraverso il proprio profilo si interroga simpaticamente sul famoso gioco calcistico FIFA 20 che lo ha reso praticamente irriconoscibile, questo il twe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 16:18
Ribery umilia Fifa 20 che lo ha reso irriconoscibile: "Chi è questo?". Ecco lo sfogo del campione -
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Sfogo simpatico di Franck Ribery su Twitter che attraverso il proprio profilo si interroga simpaticamente sul famoso gioco calcistico FIFA 20 che lo ha reso praticamente irriconoscibile, questo il tweet del campione francese della Fiorentina

Ribery umilia Fifa 20 che lo ha reso irriconoscibile: "Chi è questo?". Ecco lo sfogo del campione

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