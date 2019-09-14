Ribery: “Sono felice, è per questi tifosi che sono qua. Speriamo di vincere la prossima. Oggi...”

Queste le parole a Sky di Frank Ribery: “Sono contento erano quasi tre mesi che non facevo una partita così, sono a Firenze da tre settimane sono felice oggi ho giocato un’ora ed è stata una bella par...

Queste le parole a Sky di Frank Ribery:

“Sono contento erano quasi tre mesi che non facevo una partita così, sono a Firenze da tre settimane sono felice oggi ho giocato un’ora ed è stata una bella partita lavoriamo duro. La città ed i tifosi sono fantastici quando vedi uno stadio così pieno... È per questo che sono qui. Abbiamo avuto diverse situazioni per segnare, il caldo ha inciso. Dobbiamo lavorare tutti insieme abbiamo una bella squadra speriamo di vincere la prossima”.