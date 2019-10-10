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Ribery pronto all'abbraccio con i tifosi al Duomo. In 500 per il fuoriclasse francese

Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al  Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 11:55
Ribery pronto all'abbraccio con i tifosi al Duomo. In 500 per il fuoriclasse francese - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Ribery
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Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al  Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del francese con i tifosi e la città,  dopo che i 500 tifosi hanno ritirato ieri l’esclusivo braccialetto.

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