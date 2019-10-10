Ribery pronto all'abbraccio con i tifosi al Duomo. In 500 per il fuoriclasse francese
Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del f...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 11:55
Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del francese con i tifosi e la città, dopo che i 500 tifosi hanno ritirato ieri l’esclusivo braccialetto.