Ribery pronto all'abbraccio con i tifosi al Duomo. In 500 per il fuoriclasse francese

Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del f...

Il Corriere dello Sport, ricorda ’evento di oggi al Fiorentina store Duomo dove 500 tifosi potranno conoscere Ribery e farsi una foto ed avere un autografo. Sarà la coronazione del bello legame del francese con i tifosi e la città, dopo che i 500 tifosi hanno ritirato ieri l’esclusivo braccialetto.