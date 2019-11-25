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Ribery: "Io e la mia famiglia siamo felici qui, spero di restare a lungo. Ai giovani ho detto..."

Ribery è stato protagonista di una divertente intervista a DAZN con l'ex compagno al Bayern, Luca Toni:" Partita col Milan?Abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo vinto 3-1. Ho fatto anche gol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 12:33
Ribery: "Io e la mia famiglia siamo felici qui, spero di restare a lungo. Ai giovani ho detto..." -
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Ribery è stato protagonista di una divertente intervista a DAZN con l'ex compagno al Bayern, Luca Toni:" Partita col Milan?Abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo vinto 3-1. Ho fatto anche gol ma quello che conta è che in quel momento ci siamo divertiti e siamo stati contenti. Questo è buono ma il giorno dopo si deve subito pensare alla partita successiva. Se i giovani ci pensano troppo? Ci pensano anche il lunedì, il martedì e il mercoledì ma quello che dico loro è 'ehi, la partita è finita'. Questo è importante. Se voglio restare a lungo a Firenze? Spero, sono qui e ho firmato per due anni. Con loro sono molto felice. L'importante è che sono contento e che la mia famiglia si senta bene. Se i tifosi sono felici allora va tutto nel migliore dei modi".

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