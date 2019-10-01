"Ribery ha umiliato una decina di pirlotti che vagavano per il campo di San Siro"

Cucci ha scritto questo parole nel suo editoriale nel Corriere dello Sport. Dure parole nei confronti dei giocatori del Milan: “Milan-Fiorentina piace, eccome se piace, ai duri di cuore, a Crudelia De...

Cucci ha scritto questo parole nel suo editoriale nel Corriere dello Sport. Dure parole nei confronti dei giocatori del Milan: “Milan-Fiorentina piace, eccome se piace, ai duri di cuore, a Crudelia Demon, a chi non soffre a vedere una decina di pirlotti vagare per il campo con addosso quella maglia sacra come se a San Siro ci fosse un’antica nebbia. E Ribery giustamente gli dà lezione, li umilia, li consegna al pubblico ludibrio”.