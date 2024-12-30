Ribaltone in casa Milan: Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore. Ha firmato fino al 2026
Il Milan si affida a Sergio Conceiçao dopo la fine dell'avventura di Paulo Fonseca. L'ex Porto è arrivato a Milano nel primo pomeriggio e poi si è recato a Milanello dove attenderlo c'è la dirigenza e...
Il Milan si affida a Sergio Conceiçao dopo la fine dell'avventura di Paulo Fonseca. L'ex Porto è arrivato a Milano nel primo pomeriggio e poi si è recato a Milanello dove attenderlo c'è la dirigenza e la squadra al completo. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Accordo trovato con il club rossonero già nelle scorse ore fino a giugno 2026
TMW: “BIRAGHI AL NAPOLI DIPENDE DA SPINAZZOLA. SU PARISI FORTE IL COMO, MA LA FIORENTINA CHIEDE 10 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-al-napoli-dipende-da-spinazzola-su-parisi-forte-il-como-ma-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282727/