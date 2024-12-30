Ribaltone in casa Milan: Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore. Ha firmato fino al 2026

Il Milan si affida a Sergio Conceiçao dopo la fine dell'avventura di Paulo Fonseca. L'ex Porto è arrivato a Milano nel primo pomeriggio e poi si è recato a Milanello dove attenderlo c'è la dirigenza e...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2024 15:15

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