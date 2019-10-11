Retroscena Pioli, ingaggio da 2,5 milioni ma in caso di mancata Europa sarà addio con il Milan

Idee chiare e ambizioni. Stefano Pioli è entrato nel mondo Milan con la convinzione di poter fare bene e cancellare l'esperienze negative all'Inter e alla Fiorentina. Il tecnico emiliano ha firmato un...

A cura di Redazione Labaroviola 11 ottobre 2019 15:19

Condividi