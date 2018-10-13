Retroscena Nazione, il Manchester ha offerto 60 milioni per Milenkovic, no della Fiorentina

C'era niente meno che Mourinho, allenatore del Manchester United, ad assistere alla partita tra Montenegro e Serbia, vinta dai serbi per 2-0. A riportarlo è La Nazione, che questa mattina rivela com'è...

C'era niente meno che Mourinho, allenatore del Manchester United, ad assistere alla partita tra Montenegro e Serbia, vinta dai serbi per 2-0. A riportarlo è La Nazione, che questa mattina rivela com'è andata la nottata tra Red Devils e Fiorentina. Già, il tecnico portoghese ha immediatamente richiesto il difensore viola alla sua dirigenza che ha subito contattato il procuratore del giocatore, per prenderlo già al mercato di gennaio. Il procuratore, ovviamento, ha dato il suo assenso e si è mosso direttamente con i dirigenti della Fiorentina. L’agente ha portato a Firenze l'offerta di 60 milioni del Manchester di euro per prendere Milenkovic, ricevendo un netto rifiuto dalla proprietà gigliata.