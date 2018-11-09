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Retroscena De Paul: “In estate potevo passare alla Fiorentina. Poi l’Udinese...”

Il trequartista classe '94 dell'Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Radio Rivadavia, svelando un retroscena di mercato: "C'era la possibilità per me di passare alla Fiorentina, ma l'Udinese ha insist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 17:13
Retroscena De Paul: “In estate potevo passare alla Fiorentina. Poi l’Udinese...” - De Paul
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Il trequartista classe '94 dell'Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Radio Rivadavia, svelando un retroscena di mercato: "C'era la possibilità per me di passare alla Fiorentina, ma l'Udinese ha insistito e mi ha fatto capire quanto potessi essere importante per la squadra. Alla fine me ne sono rimasto volentieri in Friuli".

Fonte: calciomercato.com

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