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Rete della Spal ma Pairetto assegna il rigore alla Fiorentina con la VAR

La Spal segna con Valoti ma Pairetto va alla VAR e assegna giustamente il rigore alla Fiorentina per fallo su Chiesa. Sul dischetto va Veretout che non sbaglia.Dall'1-2 al 2-1, partita incredibile!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 13:44
Rete della Spal ma Pairetto assegna il rigore alla Fiorentina con la VAR - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Veretout
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La Spal segna con Valoti ma Pairetto va alla VAR e assegna giustamente il rigore alla Fiorentina per fallo su Chiesa. Sul dischetto va Veretout che non sbaglia.

Dall'1-2 al 2-1, partita incredibile!

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