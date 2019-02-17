Rete della Spal ma Pairetto assegna il rigore alla Fiorentina con la VAR
La Spal segna con Valoti ma Pairetto va alla VAR e assegna giustamente il rigore alla Fiorentina per fallo su Chiesa. Sul dischetto va Veretout che non sbaglia.Dall'1-2 al 2-1, partita incredibile!
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 13:44
La Spal segna con Valoti ma Pairetto va alla VAR e assegna giustamente il rigore alla Fiorentina per fallo su Chiesa. Sul dischetto va Veretout che non sbaglia.
Dall'1-2 al 2-1, partita incredibile!