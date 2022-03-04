Restyling Franchi, la Fiorentina rischia di giocare almeno la stagione 2024-2025 fuori casa

La Fiorentina dovrà giocare altrove, forse nello stadio dell'Empoli

Da lunedì per lo stadio Artemio Franchi 60 giorni per un progetto di fattibilità con tutti i crismi. Poi una prima conferenza dei servizi per iniziare a redigere il progetto definitivo, dove conterà anche il parere della Soprintendenza. Nelle more del definitivo, la variante urbanistica, che potrebbe essere inclusa nel nuovo piano operativo. Solo a quel punto e saremo già a primavera 2023, via alla gara per individuare chi fa i lavori. Con l'obiettivo di posare la prima pietra a ottobre/novembre. E finire entro il 2026. Con almeno una stagione quella 2024/25 in cui il Franchi sarà impraticabile e la Fiorentina dovrà giocare altrove. Forse a Empoli. Lo scrive Repubblica.

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