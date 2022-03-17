Rese note le designazioni per Inter Fiorentina di Sabato. Arbitra Chiffi, var affidato a Valeri
Chiffi coadiuvato da Valeri al Var. Queste le designazioni arbitrali del prossimo impegno della Fiorentina.
Come di consueto, la Lega serie A ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, ivi naturalmente compreso l'attesissimo anticipo in programma sabato alle ore 18 a San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.
Di seguito la squadra arbitrale: Arbitro: CHIFFI
Assistenti: VALERIANI – PAGLIARDINI
IV uomo: MARCHETTI
Var: VALERI
AVar: ZUFFERLI
ITALIANO INCORONA L'INTER. ''GIOCHEREMO CONTRO LA SQUADRA PIU' FORTE D'ITALIA. FIORENTINA LA MIA FAMIGLIA''
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