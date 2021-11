Repubblica, Vlahovic, Juve e Tottenham su di lui: se la Fiorentina punta all’Europa va tenuto fino a giugno

Vlahovic tornerà a Torino ma è chiaro che in ballo ci sia anche il mercato. Perché l’attaccante interessa al club bianconero ma anche perché due ex juventini di spicco come Paratici e Conte lo vorrebbero con sè da tutt’altra parte d’Europa. Nella Premier inglese, più precisamente al Tottenham. Se la Fiorentina vuole ambire ad un piazzamento europeo non può vederlo a gennaio. Lo scrive Repubblica.

