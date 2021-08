Repubblica, Torreira 5 giorni in “bolla”? Può arrivare la deroga da parte dell’Asl. Sabato tra i convocati?

Torreira arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. Ieri il volo fino a Pisa, poi a Firenze per i tamponi e le visite mediche. Il protocollo anti Covid per chi proviene dall’Inghilterra prevede 5 giorni di “bolla”. Torreira però è stato già vaccinato con doppia dose dunque l’Asl di competenza potrebbe anche decidere di concedere una deroga. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, AMRABAT NEL MIRINO DELL’ATALANTA, SU DI LUI ANCHE IL NAPOLI: PUÒ ARRIVARE IN PRESTITO