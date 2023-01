Repubblica, torna di moda Bohinen della Salernitana per la Fiorentina: è un pallino del ds Pradè

Tra i nomi vagliati dalla Fiorentina per il centrocampo in vista del mercato di gennaio, c’è anche quello di Emil Bohinen della Salernitana, giocatore che si era già messo in mostra nel corso della seconda parte della passata stagione. Il giocatore è uno dei pallini del ds Pradè, che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Lo scrive Repubblica.

