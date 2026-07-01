Repubblica svela: “Immaginare una cessione di Kean dopo l’inizio della stagione ufficiale sembra complicato”

Nessun club ha in mente un’offerta da 62 milioni

Si attiva infatti oggi la quindicina di giorni in cui è attiva la clausola da 62 milioni per l'attaccante, destinata probabilmente a non creare scossoni. Nessun club ha infatti in ponte un'offerta del genere per il centravanti della Nazionale e se mai da dopo il 15 luglio saranno i viola a valutare eventuali opportunità.

Il tempo gioca a favore: immaginare una cessione di Kean da dopo l'inizio della stagione ufficiale sembra complicato, anche per la necessità di trovare un sostituto. Lo scrive Repubblica.