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Repubblica svela: "Il ritiro si svolgerà interamente al Viola Park. Da non escludere una tournée in Austria"

Arriverà anche il momento di pianificare anche il ritiro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 11:59
Repubblica svela: "Il ritiro si svolgerà interamente al Viola Park. Da non escludere una tournée in Austria" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Poi arriverà il momento di pianificare con calma prima il ritiro, che dovrebbe svolgersi interamente al Viola Park. Non è comunque da escludersi un passaggio all'estero, da capire se come tournée per qualche amichevole internazionale o stanziale per qualche giorno - magari in Austria. Lo riporta Repubblica.

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