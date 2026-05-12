Repubblica svela: "Il ritiro si svolgerà interamente al Viola Park. Da non escludere una tournée in Austria"
Arriverà anche il momento di pianificare anche il ritiro
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 11:59
Poi arriverà il momento di pianificare con calma prima il ritiro, che dovrebbe svolgersi interamente al Viola Park. Non è comunque da escludersi un passaggio all'estero, da capire se come tournée per qualche amichevole internazionale o stanziale per qualche giorno - magari in Austria. Lo riporta Repubblica.