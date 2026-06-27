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Repubblica svela: “Grosso valuterà Comuzzo in ritiro: deciderà se confermarlo o cederlo in prestito

Alla fine della preparazione verrà presa una decisione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:40
Repubblica svela: “Grosso valuterà Comuzzo in ritiro: deciderà se confermarlo o cederlo in prestito - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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La prima coppia è formata da Marin Pongracic e Pietro Comuzzo. Il tecnico valuterà le prestazioni di Comuzzo direttamente in ritiro. Al termine della preparazione, deciderà se confermarlo in rosa o cederlo in prestito per garantirgli un maggiore minutaggio. La seconda coppia vede affiancati Viery e Luca Ranieri. L'esperienza di Ranieri aiuterà l'inserimento del difensore brasiliano. Lo riporta Repubblica.

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