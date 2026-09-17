Repubblica su Gonçalves: “Subito in gol col Pisa. Il portoghese racconta che tipo di giocatore è”

Il centrocampista si definisce un 10 o un 8 abile tra le linee

Prima i gol nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa, poi la conferenza stampa di presentazione. Sono stati due giorni intensi per Gnonto e Gonçalves, che hanno raccontato le prime sensazioni dopo il loro arrivo a Firenze.

«La Fiorentina è una società ricca di storia, supportata da una tifoseria passionale nella quale mi identifico parecchio», ha dichiarato Pedro Gonçalves.

Entrambi sono arrivati negli ultimi giorni di mercato con l’obiettivo di completare il reparto degli esterni. Gonçalves ha poi spiegato anche le sue caratteristiche e il ruolo che preferisce ricoprire, definendosi un giocatore in grado di agire da 10 o da 8, con una particolare propensione a muoversi tra le linee e a cercare la via del gol.

«Voglio sfruttare la mia intelligenza tattica e la mia tecnica, essere bravo a occupare gli spazi che spesso gli avversari concedono. L’idea di gioco del mister è chiarissima, sta a me seguirla alla lettera». A riportarlo è La Repubblica.