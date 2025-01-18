Repubblica: “Spogliatoio tra leggende e facce nuove. 12-13 titolari e una decina di fantasmi”

Il paradosso? La Fiorentina fresca reduce del record di vittorie è già precipitata

Lo spogliatoio tra leggende e possibili facce nuove. Chi è che non corre abbastanza? Chi ha rinunciato a fare un raddoppio in più? Chi ha rotto con il mister? Chi ha litigato con chi? Le dichiarazioni dopo Monza di direttore sportivo, allenatore e giocatori hanno aperto molte domande e fornito zero risposte. In compenso, hanno alimentato voci e leggende sui guai dello spogliatoio viola, vai a sapere quanto fondate.

Forse gestire in privato certe faccende avrebbe aiutato a risolverle, ma ormai è andata così e il paradosso è che la Fiorentina fresca reduce del record di vittorie consecutive in campionato è già precipitata: ambiente sull'orlo di una crisi di nervi e mister a rischio esonero, nonostante le smentite. Tra i tifosi c'era chi invocava l'esonero di Palladino addirittura già dopo il 2-0 di Maldini. Un po' ingeneroso, onestamente, per quanti errori possa aver commesso, e ne ha certamente commessi, il primo dei quali è - a giudizio di molti - non aver saputo coinvolgere un numero ampio di giocatori nelle rotazioni.

Risultato: rosa spaccata in un gruppo di 12-13 titolari e una decina di fantasmi o poco più. Risultato: rosa spaccata in un gruppo di 12-13 titolari e una decina di fantasmi o poco più. Inesperienza? Scelte forzate? Difficile dire, forse il rendimento di Kayode ha patito la scarsa fiducia, ma a occhio serve più che una titolarità frequente per trasformare Richardson in un buon giocatore. La certezza è che ormai solo il mercato può risolvere il problema. Facce nuove, vita nuova. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/