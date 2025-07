Repubblica: “Sirene dalla Premier per Comuzzo, lascerà la Fiorentina solo per oltre 30 milioni”

Sarà una tournée particolare quella di Pietro Comuzzo oltremanica: il difensore classe 2005 della Fiorentina piace a vari club inglesi e nei prossimi giorni potrebbero manifestarsi offerte vere sul tavolo della società viola o magari alcune trattative potrebbero essere impostate proprio di persona. È il caso del Manchester United, club che dopo aver cercato, timidamente in realtà, Kean, non disdegnerebbe il centrale viola per la propria difesa: i club si incontreranno in amichevole sabato 9 agosto e lì le parti potrebbero discutere del tralsferimento. Oltre ai Red Devils, in Premier anche Sunderland e Nottingham Forest hanno preso informazioni sul difensore friulano, mentre in Germania Comuzzo piace al Lipsia. In Italia si era interessato il Milan.

Per ora di offerte ufficiali alla Fiorentina non ne sono arrivate, ma la sensazione è che sul mercato in uscita ad agosto i fari puntati siano tutti su Comuzzo, dopo un inverno in cui Commisso aveva stoppato di persona un trasferimento di Pietro al Napoli. Comuzzo sta benissimo a Firenze, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno, il 2030, e si vede a lungo in viola. Nella sua testa c’è la voglia di confermarsi dopo il primo vero anno di Serie A e vincere magari un trofeo. Ma lo scenario non sembra cambiato neppure in società: se l’estate 2025 è quella caratterizzata dalla permanenza di Kean, dal riscatto di Gudmundsson e dal rinnovo di De Gea tenere anche Comuzzo sarebbe un ulteriore segnale di crescita. In alternativa la cessione avverrà solo di fronte a offerte irrinunciabili, da 30 milioni in su, visto il mercato inglese, le cifre che i club di Premier notoriamente spendono e la giovane età del difensore. Lo scrive Repubblica.