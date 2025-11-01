1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica sicura: “Vigilia di vita o morte per la Fiorentina. Pioli logorato dall’incapacità di incidere”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Repubblica sicura: “Vigilia di vita o morte per la Fiorentina. Pioli logorato dall’incapacità di incidere”

Redazione

1 Novembre · 09:29

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 09:29

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Fiorentina prima nella classifica dei fuorigioco

Vigilia di vita o morte, sportivamente parlando. Domani pomeriggio contro il Lecce, stando alle parole del ds viola Daniele Pradè, la Fiorentina si troverà calcisticamente vicino al punto di non ritorno. Del resto i numeri inchiodano la squadra viola essendo nelle ultime posizioni sia per occasioni nitide create che per quelle concesse: quindicesimo attacco del campionato, addirittura ultima difesa con 15 reti subite in coabitazione con l’Udinese, che però ha vinto tre partite in più veleggiando a quota 12 punti contro i 4 della formazione di Pioli.

C’è una classifica in cui la Fiorentina è prima, quella del fuorigioco: viola in testa ed in fuga con 22 segnalazioni con Cagliari, Bologna e Cremonese staccatissime a quota 18. Solo Kean è finito 14 volte in offside, i secondi in classifica sono a quota 6. Insomma la posizione in graduatoria anche stando ai numeri non è casuale ma meritata e per questo serve un immediato cambio di rotta. Lasciando perdere la Conference dove la situazione è ampiamente tranquilla e la partita con il Mainz meno cruciale del campionato, il calendario per la prima volta non soffia contrario: ma va sfruttato e contro Lecce e Genoa sono obbligatori i sei punti anche perché dopo è nuovamente prevista tempesta con le sfide alla Juventus di Spalletti al Franchi prima di due trasferte contro Atalanta e Sassuolo. Battere il Lecce è prioritario e lo sa perfettamente anche uno che ne ha viste di ogni tipo come Stefano Pioli che è atteso da scelte decise. C’è il suo futuro in ballo ma di questo non gli importa nulla come dichiarato a San Siro dopo la sconfitta contro l’Inter. È l’incapacità fino ad ora di incidere nella sua Fiorentina che lo logora da uomo perbene ed innamoratissimo della piazza. Lo scrive Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio