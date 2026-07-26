Repubblica sicura: “Real Madrid disposto a cedere Mastantuono in prestito secco. Paratici interessato”

Il Real l'ha prelevato dal River per quasi 50 milioni

Oltre ai profili di Soulé ed Alajbegovic (piste comunque complesse), nelle ultime ore si è scaldata maggiormente la pista che porta a Franco Mastantuono, talento classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Trequartista mancino dal talento purissimo ma abituato a partire dalla corsia esterna, il profilo del giovane italo-argentino corrisponde identicamente all'identikit cercato al Viola Park.

Prelevato la scorsa estate dal River Plate per quasi 50 milioni di euro, Mastantuono ha trovato poco spazio al Real Madrid, dove emergere a quell'età non è impresa semplice. I Blancos sarebbero quindi disposti a farlo partire con la formula del prestito secco per garantirgli continuità. Paratici segue da tempo la crescita del ragazzo e la Fiorentina sta cercando di capire se ci siano effettivi margini di manovra. Lo scrive Repubblica.