Repubblica: “Senza offerte Paratici ha strappato all’agente di Dodò un rinnovo ponte fino al 2028”

Napoli e Roma sono sembrate le più attive

Nell'estate in cui la Fiorentina sta comprendendo a chi affidarsi per la prossima stagione spicca la situazione di Dodo, forse il più papabile a partire al momento. Il rapporto con il club sembra ormai ai minimi termini e non ha nascosto la volontà di andare via.

Al momento, però, non ci sono state vere e proprie manifestazioni di interesse ma soltanto abboccamenti. Napoli e Roma sono sembrate le più attive, in un quadro bloccato che potrebbe risolversi. L'idea è ulteriormente chiara: se non arriveranno svolte, Paratici ha strappato agli agenti la promessa di un rinnovo fino al 2027 con vista 2028, così da avere più potere contrattuale sul mercato già a gennaio. Lo riporta Repubblica.